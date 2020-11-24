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США запроваджують санкції проти трьох російських компаній

Вівторок, 24 листопада 2020, 17:54

У Державному департаменті США оголосили про запровадження санкцій проти трьох російських компаній за порушення закону про нерозповсюдження зброї у Ірані, КНДР і Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Держдепу у Федеральному реєстрі США.

Закон передбачає штрафні санкції для іноземних юридичних і фізичних осіб за передачу або придбання в Ірану з 1 січня 1999 року; передачу або придбання і Сирії з 1 січня 2005 року; передачу або придбання у Північній Кореї з 1 січня 2006 року товарів, послуг або технологій, здатних внести матеріальний внесок у розробку зброї масового знищення або крилатих чи балістичних ракетних систем.

Санкції були запроваджені 6 листопада, а у Федеральному реєстрі відповідне рішення буде опубліковане 25 листопада.

Санкції запроваджені проти двох компаній з Китаю і трьох – з Росії.

Зокрема, під санкції потрапили російські компанії "Авиазапчасть", ВАТ "Елекон" і Nilco Group.

Тепер американським фізичним і юридичним особам заборонили мати справу з цими організаціями.

Теми: СШАсанкціїРосія


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