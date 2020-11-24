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США вводят санкции против трех российских компаний

Вторник, 24 ноября 2020, 17:54

В Государственном департаменте США объявили о введении санкций против трех российских компаний за нарушение закона о нераспространении оружия в Иране, КНДР и Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Госдепа в Федеральном реестре США.

Закон предусматривает штрафные санкции для иностранных юридических и физических лиц за передачу или приобретение у Ирана с 1 января 1999 года; передачу или приобретение у Сирии с 1 января 2005 года; передачу или приобретение в Северной Корее с 1 января 2006 года товаров, услуг или технологий, способных внести материальный вклад в разработку оружия массового уничтожения или крылатых или баллистических ракетных систем.

Санкции были введены 6 ноября, а в Федеральном реестре соответствующее решение будет опубликовано 25 ноября.

Санкции введены против двух компаний из Китая и трех - из России.

В частности, под санкции попали российские компании "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group.

Теперь американским физическим и юридическим лицам запретили иметь дело с этими организациями.

Темы: СШАсанкцииРосcия


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