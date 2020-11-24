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Антикорупційний суд закрив справу екснардепа Полякова щодо брехні в декларації

Вівторок, 24 листопада 2020, 17:07
Антикорупційний суд закрив справу екснардепа Полякова щодо брехні в декларації

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата 8 скликання Максима Полякова у частині про декларування ним недостовірної інформації.

Джерело: ВАКС, Центр протидії корупції

Деталі: Рішення прийнято у зв’язку зі скасуванням КС статті 366-1 КК України, яка передбачала відповідальність за незаконне збагачення.

ЦПК нагадує, що у ВАКС слухається справа щодо незаконного отримання Поляковим компенсації за номер у готелі "Київ", хоча він використовував іншу квартиру. До неї приєднали справу про його недостовірне декларування. Тепер частину щодо декларації закрили.

У ВАКС також є так звана "бурштинова справа" за участю Полякова, в якій він, разом із своїм ексколегою по парламенту Розенблатом, має статус обвинуваченого.

Передісторія:

  • НАБУ вважає, що екснардеп від Народного Фронту Поляков, більш відомий по "бурштиновій справі", не вніс до декларації за 2016 рік відомості про набуття у власність квартири, вартість якої сягає близько 10,91 млн грн (зареєстровану на близьку особу) та дорогі предмети побуту. А у декларації за 2017 рік екснардеп не вказав 5,24 млн грн доходів та 5,19 млн грн видатків на купівлю квартири.
  • Полякова у цій справі обвинувачують не тільки у недостовірному декларування, а й у безпідставному отриманні як народним депутатом 367 тис бюджетних грн компенсації за оренду номера у готелі "Київ". 
  • За даними слідства антикорупційних органів, Борислав Розенблат і Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Українська правда
Теми: Антикорупційний суддекларації
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