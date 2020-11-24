Антикорупційний суд закрив справу екснардепа Полякова щодо брехні в декларації

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата 8 скликання Максима Полякова у частині про декларування ним недостовірної інформації.

Джерело: ВАКС, Центр протидії корупції

Деталі: Рішення прийнято у зв’язку зі скасуванням КС статті 366-1 КК України, яка передбачала відповідальність за незаконне збагачення.

ЦПК нагадує, що у ВАКС слухається справа щодо незаконного отримання Поляковим компенсації за номер у готелі "Київ", хоча він використовував іншу квартиру. До неї приєднали справу про його недостовірне декларування. Тепер частину щодо декларації закрили.

У ВАКС також є так звана "бурштинова справа" за участю Полякова, в якій він, разом із своїм ексколегою по парламенту Розенблатом, має статус обвинуваченого.

Передісторія: