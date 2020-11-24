Антикорупційний суд закрив справу екснардепа Полякова щодо брехні в декларації
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата 8 скликання Максима Полякова у частині про декларування ним недостовірної інформації.
Джерело: ВАКС, Центр протидії корупції
Деталі: Рішення прийнято у зв’язку зі скасуванням КС статті 366-1 КК України, яка передбачала відповідальність за незаконне збагачення.
ЦПК нагадує, що у ВАКС слухається справа щодо незаконного отримання Поляковим компенсації за номер у готелі "Київ", хоча він використовував іншу квартиру. До неї приєднали справу про його недостовірне декларування. Тепер частину щодо декларації закрили.
У ВАКС також є так звана "бурштинова справа" за участю Полякова, в якій він, разом із своїм ексколегою по парламенту Розенблатом, має статус обвинуваченого.
Передісторія:
- НАБУ вважає, що екснардеп від Народного Фронту Поляков, більш відомий по "бурштиновій справі", не вніс до декларації за 2016 рік відомості про набуття у власність квартири, вартість якої сягає близько 10,91 млн грн (зареєстровану на близьку особу) та дорогі предмети побуту. А у декларації за 2017 рік екснардеп не вказав 5,24 млн грн доходів та 5,19 млн грн видатків на купівлю квартири.
- Полякова у цій справі обвинувачують не тільки у недостовірному декларування, а й у безпідставному отриманні як народним депутатом 367 тис бюджетних грн компенсації за оренду номера у готелі "Київ".
- За даними слідства антикорупційних органів, Борислав Розенблат і Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.