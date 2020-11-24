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Антикоррупционный суд закрыл дело экс-нардепа Полякова в части лжи в декларации

Вторник, 24 ноября 2020, 17:07
Антикоррупционный суд закрыл дело экс-нардепа Полякова в части лжи в декларации

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению народного депутата 8 созыва Максима Полякова в части о декларировании им недостоверной информации.

Источник: ВАКС, Центр противодействия коррупции

Детали: Решение принято в связи с отменой КС статьи 366-1 УК Украины, которая предусматривала ответственность за незаконное обогащение.

ЦПК напоминает, что в ВАКС слушается дело о незаконном получении Поляковым компенсации за номер в гостинице "Киев", хотя он использовал другую квартиру. К нему присоединили дело о его недостоверном декларировании. Теперь часть по декларации закрыли.

В ВАКС также находится на рассмотрении так называемое "янтарное дело" с участием Полякова, в котором он, вместе со своим экс-коллегй по парламенту Розенблатом, имеет статус обвиняемого.

Предыстория:

  • НАБУ считает, что экс-нардеп от "Народного фронта" Поляков, более известный по "янтарному делу", не внес в декларацию за 2016 год сведения о получении в собственность квартиры, стоимость которой составляет около 10,91 млн грн (зарегистрированную на близкого человека) и дорогие предметы быта. А в декларации за 2017 экс-нардеп не указал 5,24 млн грн доходов и 5,19 млн грн расходов на покупку квартиры.
  • Полякова в этом деле обвиняют не только в недостоверном декларировании, но и в необоснованном получении 367 тыс бюджетных грн компенсации за аренду номера в гостинице "Киев".
  • По данным следствия антикоррупционных органов, Борислав Розенблат и Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционный суддекларации
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