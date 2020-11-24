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Антикоррупционный суд закрыл дело экс-нардепа Полякова в части лжи в декларации

Вторник, 24 ноября 2020, 18:07

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению народного депутата 8 созыва Максима Полякова в части о декларировании им недостоверной информации.

Источник: ВАКС, Центр противодействия коррупции

Детали: Решение принято в связи с отменой КС статьи 366-1 УК Украины, которая предусматривала ответственность за незаконное обогащение.

ЦПК напоминает, что в ВАКС слушается дело о незаконном получении Поляковым компенсации за номер в гостинице "Киев", хотя он использовал другую квартиру. К нему присоединили дело о его недостоверном декларировании. Теперь часть по декларации закрыли.

В ВАКС также находится на рассмотрении так называемое "янтарное дело" с участием Полякова, в котором он, вместе со своим экс-коллегй по парламенту Розенблатом, имеет статус обвиняемого.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный суддекларации


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