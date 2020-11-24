Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Біля кордону з Росією затримали фуру з 800 "соснами-нелегалами"

Вівторок, 24 листопада 2020, 18:43

Поруч із кордоном з Росією у Чернігівській області виявили вантажівку заповнену нелегальними соснами.

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби

Дослівно: "Вантажівку з нелегально вирубаними новорічними деревами затримали учора на ділянці відділу прикордонної служби "Гірськ" Чернігівського загону.

Увечері спільний з співробітниками Національної поліції прикордонний наряд за декілька кілометрів від кордону зупинив автомобіль "Рено" для перевірки законності перебування в межах контрольованого прикордонного району.

За кермом вантажівки української реєстрації був житель прикордоння. Водій вантажівки повідомив правоохоронцям, що перевозить лісопродукцію, але жодних дозвільних документів для перевірки надати не зміг".

Деталі: У причіпі вантажівки виявили 800 молодих сосон без необхідних маркувань. Сума завданої державі шкоди поки не встановлена.

Такі дії можуть підпадати під статтю ст. 246 "Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу" Кримінального Кодексу України.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаРосіясвяткування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Поранений ворожим снайпером боєць помер у лікарні

Зеленський анонсував заходи для підтримки бізнесу: 8 тисяч для ФОПів і податкові канікули

На залізниці запустили "пілот" мобільного зв’язку

Ткаченко пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята

В Україну не пустили угорського топ-урядовця, відповідального за Закарпаття

Помер хворий на COVID-19 гендиректор КБ "Південне"

Усі новини...
Прикордонна служба
Бойовики блокують всі КПВВ на Донбасі, окрім "Станиці Луганської" і "Новотроїцького"
Росіянин після української колонії пробирався додому лісами Чернігівщини
Окупанти не пропустили 2 людей на КПВВ "Золоте" та "Щастя" – прикордонники
Останні новини
19:29
Допомогу бізнесу хочуть фінансувати з ковідного фонду
19:16
Штат Пенсильванія офіційно затвердив перемогу Байдена
19:03
фотоВ академії водного транспорту вимагали хабарі за іспити
18:56
Вакцинація в Австрії почнеться в січні і пройде у 3 етапи
18:53
Мінфін залучив рекордні 16,8 мільярда від продажу ОВДП
18:43
відеоБіля кордону з Росією затримали фуру з 800 "соснами-нелегалами"
18:27
Податківці виконали річний план за доходами до держбюджету
18:15
40% болгар вважають коронавірус біологічною зброєю
18:12
Влада Москви зібралася стежити за своїми жителями
18:07
Антикорупційний суд закрив справу екснардепа Полякова щодо брехні в декларації
Усі новини...