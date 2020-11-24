Біля кордону з Росією затримали фуру з 800 "соснами-нелегалами"

Поруч із кордоном з Росією у Чернігівській області виявили вантажівку заповнену нелегальними соснами.

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби

Дослівно: "Вантажівку з нелегально вирубаними новорічними деревами затримали учора на ділянці відділу прикордонної служби "Гірськ" Чернігівського загону.

Увечері спільний з співробітниками Національної поліції прикордонний наряд за декілька кілометрів від кордону зупинив автомобіль "Рено" для перевірки законності перебування в межах контрольованого прикордонного району.

За кермом вантажівки української реєстрації був житель прикордоння. Водій вантажівки повідомив правоохоронцям, що перевозить лісопродукцію, але жодних дозвільних документів для перевірки надати не зміг".

Деталі: У причіпі вантажівки виявили 800 молодих сосон без необхідних маркувань. Сума завданої державі шкоди поки не встановлена.

Такі дії можуть підпадати під статтю ст. 246 "Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу" Кримінального Кодексу України.