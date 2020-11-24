У границы с Россией задержали фуру с 800 "соснами-нелегалами"

Рядом с границей с Россией в Черниговской области обнаружили грузовик заполненный нелегальными соснами.

Источник: сообщение Госпогранслужбы

Дословно: "Грузовик с нелегально вырубленными новогодними деревьями задержали вчера на участке отдела пограничной службы "Горный" Черниговского отряда.

Вечером совместный с сотрудниками Национальной полиции пограничный наряд в нескольких километрах от границы остановил автомобиль "Рено" для проверки законности пребывания в пределах контролируемого пограничного района.

За рулем грузовика украинской регистрации был житель приграничья. Водитель грузовика сообщил правоохранителям, что перевозит лесопродукцию, но никаких разрешительных документов для проверки предоставить не смог".

Детали: В прицепе грузовика обнаружили 800 молодых сосен без необходимых маркировок. Сумма причиненного государству ущерба пока не установлена.

Такие действия могу подпадать под статью ст. 246 "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" Уголовного кодекса Украины.