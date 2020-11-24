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Вакцинація в Австрії почнеться в січні і пройде у 3 етапи

Вівторок, 24 листопада 2020, 17:56

Органи охорони здоров'я Австрії розкрили деталі трьохетапного плану вакцинації населення від коронавірусу, яка розпочнеться з січня 2021 року. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер заявив, що кінцевою метою плану є вакцинація понад 50% населення до кінця літа наступного року.

Вакцинація відбуватиметься поетапно у зв’язку з труднощами отриманням необхідних доз, а також через прагнення захистити найбільш вразливі верстви населення, дозволяючи економіці поступово відновити свою діяльність.

Перший етап повинен початися в січні 2021 року. Він буде націлений на людей старших за 65 років, і особливо на тих, які перебувають в будинках для людей похилого віку. На першому етапі також будуть вакциновані співробітники будинків для літніх людей.

На другому етапі будуть вакциновані медичні працівники і представники інших вразливих категорій. Очікується, що він почнеться в лютому-березні 2021 року.

Der Standard повідомляє, що на цьому етапі також будуть вакциновані поліцейські, співробітники харчової промисловості, транспортних компаній та інші, а також вчителі і співробітники дитячих садків і шкіл.

Починаючи з квітня, на третьому етапі вакцина стане доступною для широкого загалу.

Федеральний уряд буде відповідати за логістику і співробітництво з оптовими фармацевтичними підприємствами.

План вакцинації повинен бути представлений урядом в середу.

Теми: Австраліякарантинкоронавірусвакцинація
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