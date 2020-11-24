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Вакцинация в Австрии начнется в январе и пройдет в 3 этапа

Вторник, 24 ноября 2020, 17:56

Органы здравоохранения Австрии раскрыли детали трехэтапного плана вакцинации населения от коронавируса, которая начнется с января 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что конечной целью плана является вакцинация более 50% населения к концу лета следующего года.

Вакцинация будет проходить поэтапно в связи с трудностями получения необходимых доз, а также из-за стремления защитить наиболее уязвимые слои населения, позволяя экономике постепенно возобновить свою деятельность.

Первый этап должен начаться в январе 2021 года. Он будет нацелен на людей старше 65 лет, и особенно на тех, которые находятся в домах престарелых. На первом этапе также будут вакцинированы сотрудники домов престарелых.

На втором этапе будут вакцинированы медицинские работники и представители других уязвимых категорий. Ожидается, что он начнется в феврале-марте 2021 года.

Der Standard сообщает, что на этом этапе также будут вакцинированы полицейские, сотрудники пищевой промышленности, транспортных компаний и другие, а также учителя и сотрудники детских садов и школ.

Начиная с апреля, на третьем этапе вакцина станет доступной для широкой общественности.

Федеральное правительство будет отвечать за логистику и сотрудничество с оптовыми фармацевтическими предприятиями.

План вакцинации должен быть представлен правительством в среду.

Темы: Австралиякарантинкоронавирусвакцинация
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