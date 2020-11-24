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Правоохоронці викрили схему вимагання хабарів за іспити на судноводіїв

Вівторок, 24 листопада 2020, 18:03
Правоохоронці викрили схему вимагання хабарів за іспити на судноводіїв

Службову особу Державної служби морського та річкового транспорту України та посередника затримали на вимаганні і одержанні хабаря, який вимагали за видачу посвідчення судноводія.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, речниця прокуратури Києва Надія Максимець в коментарі УП

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, підозрювані разом із представниками приватних компаній, які навчають судноводіїв маломірних суден, організували схему одержання хабаря за здачу іспитів та видачу посвідчень судноводія.

За схемою, працівник школи під час здійснення набору в навчальні групи повідомляв слухачам, що здача іспитів та видача посвідчень судноводія маломірного судна відбуватиметься в Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, але успішна здача іспитів можлива лише при наданні хабаря службовим особам Державної служби морського та річкового транспорту України.

Максимець в коментарі УП уточнила, що за сприяння посадовців слухачі формально проходили іспити та отримували свідоцтва. Однак, у разі відмови сплачувати кошти іспит здати було неможливо.

 

*** Раніше в новині помилково вказувалося, що хабарі вимагалися в академії водного транспорту (там претенденти складали іспити)

Українська правда

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Теми: прокуратураКиївська областьхабар
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