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В академии водного транспорта требовали взятки за экзамены

Вторник, 24 ноября 2020, 19:03

Должностное лицо Государственной службы морского и речного транспорта Украины и посредника задержали на вымогательстве и получении взятки, которую требовали за выдачу удостоверения судоводителя.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Согласно материалам следствия, подозреваемые совместно с представителями частных компаний, которые обучают судоводителей маломерных судов, организовали схему получения взятки за сдачу экзаменов и выдаче удостоверений судоводителя.

По схеме, работник школы при осуществлении набора в учебные группы сообщал слушателям, что сдача экзаменов и выдача удостоверений судоводителя маломерного судна будет происходить в Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, но успешная сдача экзаменов возможна только при даче взятки должностным лицам Государственной службы морского и речного транспорта Украины.

Максимець в комментарии УП уточнила, что при содействии должностных лиц слушатели формально проходили экзамены и получали свидетельства. Однако, в случае отказа платить деньги экзамен сдать было невозможно.

 

Украинская правда
Темы: прокуратураКиевская областьвзятка


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