Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Штат Пенсильванія офіційно затвердив перемогу Байдена

Вівторок, 24 листопада 2020, 19:16

Штат Пенсильванія, де штаб Трампа чи не найактивніше оскаржував результати виборів, офіційно затвердив перемогу демократа Джо Байдена. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив  губернатор штату Том Вульф в Twitter.

"Сьогодні Державний департамент штату Пенсильванія затвердив результати виборів 3 листопада  в Пенсильванії на посаду президента та віцепрезидента США. Як вимагає федеральний закон, я підписав сертифікат про затвердження виборників для Джо Байдена та Камали Гарріс", - заявив Вулф.

У Пенсільванії кампанія Трампа і його союзники-республіканці протягом декількох тижнів намагалися призупинити затвердження результатів голосування, подавши шквал судових позовів, однак судді постійно відкидали їх.

Байден переміг Трампа у штаті з відривом у понад 80 тисяч голосів. Раніше штати Мічиган і Джорджія офіційно підтвердили перемогу Байдена. У всіх трьох штатах в 2016 році виграв Трамп, а тепер президент поступився опоненту-демократу. 

Напередодні адміністрація президента Дональда Трампа зробила перший крок для можливості переходу в Білий дім обраному президенту Джо Байдену, надавши йому доступ до брифінгів і фінансування.

Теми: Байденвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Поранений ворожим снайпером боєць помер у лікарні

Зеленський анонсував заходи для підтримки бізнесу: 8 тисяч для ФОПів і податкові канікули

На залізниці запустили "пілот" мобільного зв’язку

Ткаченко пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята

В Україну не пустили угорського топ-урядовця, відповідального за Закарпаття

Помер хворий на COVID-19 гендиректор КБ "Південне"

Усі новини...
Байден
У Путіна ще не готові визнати Байдена президентом США
12 друзів і ворогів Джо Байдена. Все про українські зв'язки нового президента США
Адміністрація Трампа готова почати передачу справ Байдену
Останні новини
19:29
Допомогу бізнесу хочуть фінансувати з ковідного фонду
19:16
Штат Пенсильванія офіційно затвердив перемогу Байдена
19:03
фотоВ академії водного транспорту вимагали хабарі за іспити
18:56
Вакцинація в Австрії почнеться в січні і пройде у 3 етапи
18:53
Мінфін залучив рекордні 16,8 мільярда від продажу ОВДП
18:43
відеоБіля кордону з Росією затримали фуру з 800 "соснами-нелегалами"
18:27
Податківці виконали річний план за доходами до держбюджету
18:15
40% болгар вважають коронавірус біологічною зброєю
18:12
Влада Москви зібралася стежити за своїми жителями
18:07
Антикорупційний суд закрив справу екснардепа Полякова щодо брехні в декларації
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!