Штат Пенсильванія офіційно затвердив перемогу Байдена
Штат Пенсильванія, де штаб Трампа чи не найактивніше оскаржував результати виборів, офіційно затвердив перемогу демократа Джо Байдена.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив губернатор штату Том Вульф в Twitter.
"Сьогодні Державний департамент штату Пенсильванія затвердив результати виборів 3 листопада в Пенсильванії на посаду президента та віцепрезидента США. Як вимагає федеральний закон, я підписав сертифікат про затвердження виборників для Джо Байдена та Камали Гарріс", - заявив Вулф.
У Пенсільванії кампанія Трампа і його союзники-республіканці протягом декількох тижнів намагалися призупинити затвердження результатів голосування, подавши шквал судових позовів, однак судді постійно відкидали їх.
Байден переміг Трампа у штаті з відривом у понад 80 тисяч голосів. Раніше штати Мічиган і Джорджія офіційно підтвердили перемогу Байдена. У всіх трьох штатах в 2016 році виграв Трамп, а тепер президент поступився опоненту-демократу.
Напередодні адміністрація президента Дональда Трампа зробила перший крок для можливості переходу в Білий дім обраному президенту Джо Байдену, надавши йому доступ до брифінгів і фінансування.