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Штат Пенсильванія офіційно затвердив перемогу Байдена

Вівторок, 24 листопада 2020, 18:16

Штат Пенсильванія, де штаб Трампа чи не найактивніше оскаржував результати виборів, офіційно затвердив перемогу демократа Джо Байдена. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив  губернатор штату Том Вульф в Twitter.

"Сьогодні Державний департамент штату Пенсильванія затвердив результати виборів 3 листопада  в Пенсильванії на посаду президента та віцепрезидента США. Як вимагає федеральний закон, я підписав сертифікат про затвердження виборників для Джо Байдена та Камали Гарріс", - заявив Вулф.

У Пенсільванії кампанія Трампа і його союзники-республіканці протягом декількох тижнів намагалися призупинити затвердження результатів голосування, подавши шквал судових позовів, однак судді постійно відкидали їх.

Байден переміг Трампа у штаті з відривом у понад 80 тисяч голосів. Раніше штати Мічиган і Джорджія офіційно підтвердили перемогу Байдена. У всіх трьох штатах в 2016 році виграв Трамп, а тепер президент поступився опоненту-демократу. 

Напередодні адміністрація президента Дональда Трампа зробила перший крок для можливості переходу в Білий дім обраному президенту Джо Байдену, надавши йому доступ до брифінгів і фінансування.

Теми: Байденвибори
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