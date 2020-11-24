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Штат Пенсильвания официально утвердил победу Байдена

Вторник, 24 ноября 2020, 19:16

Штат Пенсильвания, где штаб Трампа активнее всего оспаривал результаты выборов, официально утвердил победу демократа Джо Байдена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил губернатор штата Том Вульф в Twitter.

"Сегодня Государственный департамент штата Пенсильвания утвердил результаты выборов 3 ноября в Пенсильвании на пост президента и вице-президента США. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат об утверждении выборщиков для Джо Байдена и Камалы Харрис", - заявил Вулф.

В Пенсильвании кампания Трампа и его союзники-республиканцы в течение нескольких недель пытались приостановить утверждение результатов голосования, подав шквал судебных исков, однако судьи постоянно отвергали их.

Байден победил Трампа в штате с отрывом в более чем 80 тысяч голосов. Ранее штаты Мичиган и Джорджия официально подтвердили победу Байдена. Во всех трех штатах в 2016 году выиграл Трамп, а теперь президент уступил оппоненту-демократу.

Накануне администрация президента Дональда Трампа сделала первый шаг для возможности перехода в Белый дом избранному президенту Джо Байдену, предоставив ему доступ к брифингам и финансированию.

Темы: Байденвиборы


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