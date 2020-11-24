Штат Пенсильвания официально утвердил победу Байдена
Штат Пенсильвания, где штаб Трампа активнее всего оспаривал результаты выборов, официально утвердил победу демократа Джо Байдена.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил губернатор штата Том Вульф в Twitter.
"Сегодня Государственный департамент штата Пенсильвания утвердил результаты выборов 3 ноября в Пенсильвании на пост президента и вице-президента США. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат об утверждении выборщиков для Джо Байдена и Камалы Харрис", - заявил Вулф.
В Пенсильвании кампания Трампа и его союзники-республиканцы в течение нескольких недель пытались приостановить утверждение результатов голосования, подав шквал судебных исков, однако судьи постоянно отвергали их.
Байден победил Трампа в штате с отрывом в более чем 80 тысяч голосов. Ранее штаты Мичиган и Джорджия официально подтвердили победу Байдена. Во всех трех штатах в 2016 году выиграл Трамп, а теперь президент уступил оппоненту-демократу.
Накануне администрация президента Дональда Трампа сделала первый шаг для возможности перехода в Белый дом избранному президенту Джо Байдену, предоставив ему доступ к брифингам и финансированию.