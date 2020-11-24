У Чернігові затримали пропагандиста, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби

Співробітники Служби безпеки викрили громадянина однієї з пострадянських країн у Чернігові. Пропагандист планував створити місцевий осередок "агітаторів агресивної війни".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Він поширював в інтернеті матеріали про домінування так званої "слов’янської держави" над іншими народами, а також дискримінаційні статті, де принижувалися честь та гідність представників однієї з національних меншин.

Слідство встановило, що фігурант належав до одного з радикальних угруповань, створеного на території РФ.

З’ясовується, чи мав зловмисник контакти зі спецслужбами Росії.

Під час обшуків знайшли комп’ютерну техніку та папери з доказами, а також вогнепальну зброю без дозволу.