У Чернігові затримали пропагандиста, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби
Вівторок, 24 листопада 2020, 19:13
Співробітники Служби безпеки викрили громадянина однієї з пострадянських країн у Чернігові. Пропагандист планував створити місцевий осередок "агітаторів агресивної війни".
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Він поширював в інтернеті матеріали про домінування так званої "слов’янської держави" над іншими народами, а також дискримінаційні статті, де принижувалися честь та гідність представників однієї з національних меншин.
Слідство встановило, що фігурант належав до одного з радикальних угруповань, створеного на території РФ.
З’ясовується, чи мав зловмисник контакти зі спецслужбами Росії.
Під час обшуків знайшли комп’ютерну техніку та папери з доказами, а також вогнепальну зброю без дозволу.
Українська правда