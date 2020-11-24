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В Чернигове задержали пропагандиста, которого подозревают в работе на российские спецслужбы

Вторник, 24 ноября 2020, 19:13
В Чернигове задержали пропагандиста, которого подозревают в работе на российские спецслужбы

Сотрудники Службы безопасности разоблачили гражданина одной из постсоветских стран в Чернигове. Пропагандист планировал создать местное отделение "агитаторов агрессивной войны".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Он распространял в интернете материалы о доминировании так называемой "славянского государства" над другими народами, а также дискриминационные статьи, где унижались честь и достоинство представителей одной из национальных меньшинств.

Следствие установило, что фигурант принадлежал к одному из радикальных группировок, созданной на территории РФ.

Выясняется, имел ли злоумышленник контакты со спецслужбами России.

Во время обысков нашли компьютерную технику и бумаги с доказательствами, а также огнестрельное оружие без разрешения.

 

Украинская правда

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Темы: СБУЧерниговРосcияпропаганда
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