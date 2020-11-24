В Чернигове задержали пропагандиста, которого подозревают в работе на российские спецслужбы
Вторник, 24 ноября 2020, 20:13
Сотрудники Службы безопасности разоблачили гражданина одной из постсоветских стран в Чернигове. Пропагандист планировал создать местное отделение "агитаторов агрессивной войны".
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Он распространял в интернете материалы о доминировании так называемой "славянского государства" над другими народами, а также дискриминационные статьи, где унижались честь и достоинство представителей одной из национальных меньшинств.
Следствие установило, что фигурант принадлежал к одному из радикальных группировок, созданной на территории РФ.
Выясняется, имел ли злоумышленник контакты со спецслужбами России.
Во время обысков нашли компьютерную технику и бумаги с доказательствами, а также огнестрельное оружие без разрешения.
Украинская правда