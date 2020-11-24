Повторні вибори в Броварах проведуть у січні

Новий склад Броварської міської ТВК призначив дату проведення місцевих виборів у Броварах на 17 січня 2021 року.

Джерело: "Опора"

Деталі: Внаслідок обговорення Броварська ТВК одноголосно прийняла рішення провести вибори міського голови Броварів та депутатів міської ради Броварської громади на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, тобто 17 січня 2021 року.

Нагадаємо: 9 листопада Київський окружний адміністративний суд зобов’язав Броварську міську ТВК повторно провести місцеві вибори голови і депутатів Броварської об’єднаної територіальної громади.

Хочете дізнатися більше про залаштунки виборів? 26 листопада о 19:00 наші журналісти зустрінуться із членами Клубу УП і розкажуть усе, що знають про місцеві вибори.

Реєстрація на подію доступна в онлайн-кабінеті учасника Клубу УП. Долучайтеся!