Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Повторні вибори в Броварах проведуть у січні

Вівторок, 24 листопада 2020, 21:23

Новий склад Броварської міської ТВК призначив дату проведення місцевих виборів у Броварах на 17 січня 2021 року.

Джерело: "Опора"

Деталі: Внаслідок обговорення Броварська ТВК одноголосно прийняла рішення провести вибори міського голови Броварів та депутатів міської ради Броварської громади на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, тобто 17 січня 2021 року.

Нагадаємо: 9 листопада Київський окружний адміністративний суд зобов’язав Броварську міську ТВК повторно провести місцеві вибори голови і депутатів Броварської об’єднаної територіальної громади.

Хочете дізнатися більше про залаштунки виборів? 26 листопада о 19:00 наші журналісти зустрінуться із членами Клубу УП і розкажуть усе, що знають про місцеві вибори.  

Реєстрація на подію доступна в онлайн-кабінеті учасника Клубу УП. Долучайтеся!

Українська правда
Теми: вибориКиївська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 24 листопада: РФ і план бойовиків, підтримка бізнесу

Поранений ворожим снайпером боєць помер у лікарні

Зеленський анонсував заходи для підтримки бізнесу: 8 тисяч для ФОПів і податкові канікули

На залізниці запустили "пілот" мобільного зв’язку

Ткаченко пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята

В Україну не пустили угорського топ-урядовця, відповідального за Закарпаття

Усі новини...
вибори
Штат Пенсильванія офіційно затвердив перемогу Байдена
"Слуга народу" програв вибори мера Нікополя
Після смерті мера в Борисполі пройдуть вибори у 2021 році
Останні новини
21:23
Повторні вибори в Броварах проведуть у січні
21:07
Новини 24 листопада: РФ і план бойовиків, підтримка бізнесу
21:01
Асоціація вимагає відкрити кордони для авіаподорожей
20:46
У Британії погодились послабити коронавірусні обмеження на час Різдва
20:27
Курс валют: гривня стабілізувалася
20:13
фотоУ Чернігові затримали пропагандиста, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби
20:05
Суд продовжить вивчати законність договору Приватбанку з детективами Kroll
19:52
У Швейцарії жінка накинулася з ножем на людей в ТРЦ, поліція допускає теракт
19:29
Допомогу бізнесу хочуть фінансувати з ковідного фонду
19:16
Штат Пенсильванія офіційно затвердив перемогу Байдена
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!