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Повторные выборы в Броварах проведут в январе

Вторник, 24 ноября 2020, 20:23
Повторные выборы в Броварах проведут в январе

Новый состав Броварской городской ТИК назначил дату проведения местных выборов в Броварах на 17 января 2021 года.

Источник: "Опора"

Детали: В результате обсуждения Броварская ТИК единогласно приняла решение провести выборы мэра Броваров и депутатов городского совета Броварской общины на последнее воскресенье шестидесятидневного срока со дня принятия решения об их назначении, то есть 17 января 2021 года.

Напомним: 9 ноября Киевский окружной административный суд обязал Броварскую городскую ТИК повторно провести местные выборы главы и депутатов Броварской объединенной территориальной общины.

Хотите узнать больше о закулисье выборов? 

26 ноября в 19:00 наши журналисты встретятся с членами Клуба УП и расскажут все, что знают о местных выборах. Регистрация на событие доступна в онлайн-кабинете участника Клуба УП. Присоединяйтесь!

Украинская правда
Темы: виборыКиевская область
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