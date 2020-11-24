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В уряді Угорщини накинулись на Джорджа Клуні за критику Орбана

Вівторок, 24 листопада 2020, 20:35

Уряд Угорщини розкритикував актора Джорджа Клуні за те, що він назвав прем'єр-міністра Віктора Орбана прикладом гніву і ненависті в світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Говорячи про створення свого фільму "Опівнічне небо", в якому він грає науковця в постапокаліптичному світі, Клуні сказав журналу GQ: "Ми не були в епіцентрі пандемії, коли це сталося, але все ще були всі ці інші елементи, ці елементи того, скільки ненависті і гніву всі ми відчуваємо в цей момент історії, у всьому світі – варто лише подивитись на Болсонаро в Бразилії або Орбана в Угорщині."

На прохання державного телебачення прокоментувати висловлювання Клуні офіційний представник уряду Орш Фаркаш заявив, що актор озвучив проімміграційне послання американського ліберального мільярдера угорського походження Джорджа Сороса, прихильника відкритих суспільств і давнього опонента Орбана.

Слова Клуні були "дурними", написав у Facebook офіційний представник МЗС Угорщини Тамаш Менцер.

"Джордж Клуні - хороший актор, тому заслуговує поваги, але... ніхто не повинен ставитися до нього як до глобального політичного оракула", - сказав Менцер.

Через агента актор опублікував заяву на угорському новинному сайті Telex.hu, заявивши, що  "пропагандистська машина Орбана бреше" і додавши, що зустрічався з Джорджем Соросом тільки один раз.

"Я був (в Угорщині) на початку 2000-х років і гуляв по набережній Дунаю. У той час Угорщина являла собою яскравий приклад демократичного успіху... Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Угорщина прийме те, чим вона колись була" – заявив Джордж Клуні.

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