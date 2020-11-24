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В правительстве Венгрии набросились на Джорджа Клуни за критику Орбана

Вторник, 24 ноября 2020, 20:35

Правительство Венгрии раскритиковало актера Джорджа Клуни за то, что он назвал премьер-министра Виктора Орбана примером гнева и ненависти в мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Говоря о создании своего фильма "Полуночное небо", в котором он играет ученого в постапокалиптическом мире, Клуни сказал журналу GQ: "Мы не были в эпицентре пандемии, когда это произошло, но все еще были все эти другие элементы, эти элементы того, сколько ненависти и гнева все мы чувствуем в этот момент истории, во всем мире – стоит только посмотреть на Болсонаро в Бразилии или Орбана в Венгрии."

На просьбу государственного телевидения прокомментировать высказывания Клуни официальный представитель правительства Орш Фаркаш заявил, что актер озвучил проімміграційне послание американского либерального миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса, сторонника открытых обществ и давнего оппонента Орбана.

Слова Клуни были "глупыми", написал в Facebook официальный представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер.

"Джордж Клуни-хороший актер, поэтому заслуживает уважения, но... никто не должен относиться к нему как к глобальному политическому оракулу", - сказал Менцер.

Через агента актер опубликовал заявление на венгерском новостном сайте Telex.hu, заявив, что "пропагандистская машина Орбана врет" и добавив, что встречался с Джорджем Соросом только один раз.

"Я был (в Венгрии) в начале 2000-х годов и гулял по набережной Дуная. В то время Венгрия представляла собой яркий пример демократического успеха... Я с нетерпением жду того дня, когда Венгрия примет то, чем она когда – то была" - заявил Джордж Клуни.

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