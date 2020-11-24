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У Білорусі зник журналіст. Раніше його дружину арештували через протести

Вівторок, 24 листопада 2020, 21:44
У Білорусі зник журналіст. Раніше його дружину арештували через протести
фото: Белсат

ЗМІ повідомляють, що у Білорусі кілька годин не виходить на зв’язок журналіст телеканалу "Белсат" Ігор Ілляш.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Телефони Ілляша вимкнені, а сам він не прийшов на раніше обумовлену зустріч. Колеги приїхали до квартири, де Ігор проживає з затриманою раніше колегою Катериною Андреєвою, двері їм ніхто не відчинив.

Після цього брат журналіста зайшов до квартири та знайшов там копію протоколу вилучення комп’ютерної техніки й телефонів. Хто проводив обшук, на якій підставі вилучили техніку, з документа зрозуміти неможливо.

Де перебуває сам журналіст, як і раніше, невідомо.

Дружина Ігоря Ілляша Катерина Андрєєва є фігуранткою кримінальної справи про організацію дій, що порушують громадський порядок. Їй обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці до 20 січня.

Правозахисники визнали Андреєву політичним в’язнем.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьмітингиполітв'язні
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