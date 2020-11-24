Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Беларуси исчез журналист. Ранее его жену арестовали из-за протестов

Вторник, 24 ноября 2020, 22:44
фото: Белсат

СМИ сообщают, что в Беларуси несколько часов не выходит на связь журналист телеканала "Белсат" Игорь Ильяш.

Источник: "Радіо Свобода"

Детали: Телефоны Ильяша выключены, а сам он не пришел на ранее оговоренную встречу. Коллеги приехали в квартиру, где Игорь проживает с задержанной ранее коллегой Екатериной Андреевой, дверь им никто не открыл.

После этого брат журналиста зашел в квартиру и нашел там копию протокола изъятия компьютерной техники и телефонов. Кто проводил обыск, на каком основании изъяли технику, из документа понять невозможно.

Где находится сам журналист, по-прежнему неизвестно.

Жена Игоря Ильяша Екатерина Андреева является фигуранткой уголовного дела об организации действий, нарушающих общественный порядок. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца до 20 января.

Правозащитники признали Екатерину Андрееву политической заключенной.

Темы: Беларусьмитингиполитзаключенные


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 24 ноября: РФ и план боевиков, помощь бизнесу

Раненый вражеским снайпером боец умер в больнице

Зеленский анонсировал меры для поддержки бизнеса: 8 тысяч для ФЛП и налоговые каникулы

На железной дороге запустили "пилот" мобильной связи

Ткаченко предлагает двухнедельный локдаун на новогодние праздники

В Украину не пустили венгерского топ-чиновника, ответственного за Закарпатье

Все новости...
Беларусь
Лукашенко планирует запретить флаг, с которым белорусы выходят на митинги
КГБ Беларуси закончило дело Белгазпромбанка: соперник Лукашенко отвергает обвинения
Могилянка открыла донабор для белорусов, которые страдают от режима
Последние новости
23:34
Шотландия первой в мире приняла закон о бесплатных прокладках и тампонах
22:44
В Беларуси исчез журналист. Ранее его жену арестовали из-за протестов
22:16
Суд объявил Байдена победителем в Неваде
21:52
Новости экономики: ФЛП раздадут по 8 тысяч, украинцам аннулируют долги
21:35
В правительстве Венгрии набросились на Джорджа Клуни за критику Орбана
21:23
Повторные выборы в Броварах проведут в январе
21:07
Новости 24 ноября: РФ и план боевиков, помощь бизнесу
21:01
Ассоциация требует открыть границы для авиапутешествий
20:46
В Британии согласились ослабить коронавирусные ограничения на время Рождества
20:27
Курс валют: гривня стабилизировалась
Все новости...