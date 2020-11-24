В Беларуси исчез журналист. Ранее его жену арестовали из-за протестов
СМИ сообщают, что в Беларуси несколько часов не выходит на связь журналист телеканала "Белсат" Игорь Ильяш.
Источник: "Радіо Свобода"
Детали: Телефоны Ильяша выключены, а сам он не пришел на ранее оговоренную встречу. Коллеги приехали в квартиру, где Игорь проживает с задержанной ранее коллегой Екатериной Андреевой, дверь им никто не открыл.
После этого брат журналиста зашел в квартиру и нашел там копию протокола изъятия компьютерной техники и телефонов. Кто проводил обыск, на каком основании изъяли технику, из документа понять невозможно.
Где находится сам журналист, по-прежнему неизвестно.
Жена Игоря Ильяша Екатерина Андреева является фигуранткой уголовного дела об организации действий, нарушающих общественный порядок. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца до 20 января.
Правозащитники признали Екатерину Андрееву политической заключенной.