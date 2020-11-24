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Напіврезервний склад "Барселони" розгромив "Динамо" в Лізі Чемпіонів

Вівторок, 24 листопада 2020, 22:53
Напіврезервний склад Барселони розгромив Динамо в Лізі Чемпіонів

Київське "Динамо" у 4 турі Ліги Чемпіонів поступилося з рахунком 0:4 іспанській "Барселоні".

Матч пройшов  у вівторок 24 листопада у Києві на НСК "Олімпійський" без глядачів.

У цій грі каталонці виставили напіврезервний склад. Не було в заявці Мессі, Де Йонга, і ще кількох травмованих гравців "гранатових".  У киян не було трьох основних гравців, які відновлюються після коронавірусу.

У першому таймі іспанці більше володіли м`ячем, але моментів біля обох воріт майже не було. На 44-й хвилині варто згадати удар з гострого кута Де Пени, який Тер Штеген без проблем відбив.

Старт другого тайму не задався для киян. На 52-ій хвилині Серджиньйо пробив класно у кут воріт Георгія Бущана - 1:0. За хвилину Філіпе Коутінью міг робити рахунок 2:0, але не влучив по м`ячу. На 57-й хвилині данець Мартін Брейтуйет робить рахунок 2:0.

На 64-й хвилині був момент і в динамівців, але удар Де Пени з вигідної позиції був надто неточний. На 69-й хвилині рефері ставить пенальті у ворота "Динамо". Денис Попов, котрий щойно вийшов на заміну, у спину штовхнув Брейтуейта у штрафному майданчику. З 11-ти метрів данець оформив дубль, перегравши Бущана - 3:0.

У завершальні хвилини гри "Динамо" намагалося пресингувати, але практично без моментів в атаці. Був удар Бульяського, али лише поруч зі штангою пролетів м`яч. У "Барси" було також пару моментів біля воріт киян, але рятував Бущан.

У доданий арбітром час "Барселона" таки знову пробила ворота "Динамо". Ударом з метрів 11-ти відзначився Антуан Грізманн - 4:0.

В іншому матчі групі G "Ювентус" на останніх хвилинах вирвав перемогу у "Ференцвароша" з рахунком 2:1.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

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