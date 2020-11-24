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Полурезервный состав "Барселоны" разгромил "Динамо" в Лиге Чемпионов

Вторник, 24 ноября 2020, 23:53

Киевское "Динамо" в 4 туре Лиги Чемпионов уступило со счетом 0:4 испанской "Барселоне".

Матч прошел во вторник 24 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский" без зрителей.

В этой игре каталонцы выставили полурезервный состав. Не было в заявке Месси, Де Йонга, и еще нескольких травмированных игроков "гранатовых". У киевлян не было трех основных игроков, которые восстанавливаются после коронавируса.

В первом тайме испанцы больше владели мячом, но моментов у обоих ворот почти не было. На 44-й минуте стоит вспомнить удар с острого угла Де Пены, который Тер Штеген без проблем отбил.

Старт второго тайма для киевлян не задался. На пятьдесят второй минуте Серджиньо пробил классно в угол ворот Георгия Бущана - 1:0. Через минуту Филипп Коутинью мог делать счет 2:0, но не попал по мячу. На 57-й минуте датчанин Мартин Брейтуйет делает счет 2:0.

На 64-й минуте был момент и у динамовцев, но удар Де Пены с выгодной позиции был слишком неточен. На 69-й минуте рефери ставит пенальти в ворота "Динамо". Денис Попов, который только что вышел на замену в спину толкнул Брейтуейта в штрафной. С 11-ти метров датчанин оформил дубль, переиграв Бущана - 3:0.

В заключительные минуты игры "Динамо" пыталось прессинговать, но практически без моментов в атаке. Был удар Бульяського, но только рядом со штангой пролетел мяч. У "Барсы" было также пару моментов у ворот киевлян, но спасал Бущан.

В добавленное арбитром время "Барселона" же снова пробила ворота "Динамо". Ударом метров с 11-ти отметился Гризманн - 4:0.

В другом матче группы G "Ювентус" на последних минутах вырвал победу у "Ференцвароша" со счетом 2:1.

Николай Аврамчук для УП


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