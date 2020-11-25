Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Франція починає послаблювати карантин

Середа, 25 листопада 2020, 00:33

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про початок поетапного пом'якшення карантинних обмежень. 

Джерело: The Guardian 

Деталі: Цей план складається із трьох етапів. Перехід до кожного наступного залежить від швидкості поширення коронавірусу. 

Перший етап розпочнеться 28 листопада. З того часу громадяни зможуть займатись спортом на вулиці до трьох годин на день та у межах 20 кілометрів від свого будинку. Наразі ж від будинку можна відійти на 1 кілометр та не більше ніж на 1 годину. 

Також зможуть відкритись магазини, які продають товари не першої необхідності, такі як одяг, іграшки. Дозволяється відновлення релігійних служб, але за умови присутні не більше ніж 30 осіб. 

Другий етап послаблення обмежень, за умови стабільної епідеміологічної ситуації, має розпочатись з 15 грудня. Влада розраховує, що тоді кількість нових випадків щоденно буде зменшуватись на 5 тисяч. 

Тоді дозволять відкритись кінотеатрам та театрам, але все ще буде діяти комендантська години з 21:00 до 7:00. 

І якщо кількість заражень буде менше 5 тисяч на день, то з 20 січня відбудеться перехід до третього етапу. Він стосуватиметься відкриття ресторанів та тренажерних залів, відновлення навчання у школах та університетах.

Нагадаємо: 

  • За останню добу у Франції виявили більше 9 тисяч нових випадків коронавірусу та зареєстрували 592 летальних випадків. Загалом же в країні за час пандемії підтвердили 2,1 мільйона випадків інфікування. 

Українська правда
Теми: карантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 24 листопада: РФ і план бойовиків, підтримка бізнесу

Поранений ворожим снайпером боєць помер у лікарні

Зеленський анонсував заходи для підтримки бізнесу: 8 тисяч для ФОПів і податкові канікули

На залізниці запустили "пілот" мобільного зв’язку

Ткаченко пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята

В Україну не пустили угорського топ-урядовця, відповідального за Закарпаття

Усі новини...
карантин
Меркель ініціюватиме посилення карантинних обмежень
Вакцинація в Австрії почнеться в січні і пройде у 3 етапи
З фонду боротьби з COVID-19 використали 62% коштів
Останні новини
01:13
Меркель ініціюватиме посилення карантинних обмежень
00:33
Франція починає послаблювати карантин
23:53
Напіврезервний склад "Барселони" розгромив "Динамо" в Лізі Чемпіонів
23:34
Шотландія першою в світі ухвалила закон про безкоштовні прокладки й тампони
22:44
У Білорусі зник журналіст. Раніше його дружину арештували через протести
22:16
Суд оголосив Байдена переможцем у Неваді
21:52
Новини економіки: ФОПам роздадуть по 8 тисяч, українцям анулюють борги
21:35
В уряді Угорщини накинулись на Джорджа Клуні за критику Орбана
21:23
Повторні вибори в Броварах проведуть у січні
21:07
Новини 24 листопада: РФ і план бойовиків, підтримка бізнесу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!