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Франция начинает ослаблять карантин

Вторник, 24 ноября 2020, 23:33
Франция начинает ослаблять карантин

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале поэтапного смягчения карантина.

Источник: The Guardian

Детали: Этот план состоит из трех этапов. Переход к каждому следующему зависит от скорости распространения коронавируса.

Первый этап начнется 28 ноября. С тех пор граждане смогут заниматься спортом на улице до трех часов в день и в пределах 20 километров от своего дома. На данный момент от дома можно отойти на 1 километр и не более чем на 1 час.

Также смогут открыться магазины, которые продают товары не первой необходимости, такие как одежда, игрушки. Разрешается восстановления религиозных служб, но при условии, что на них присутствуют не более 30 человек.

Второй этап ослабления ограничений, при условии стабильной эпидемиологической ситуации, должно начаться с 15 декабря. Власти рассчитывают, что тогда число новых случаев ежедневно будет уменьшаться на 5000.

Тогда разрешат открыться кинотеатрам и театрам, но все еще будет действовать комендантский часа с 21:00 до 7:00.

И если количество заражений будет меньше 5000 в день, то с 20 января состоится переход к третьему этапу. Он будет касаться открытия ресторанов и тренажерных залов, восстановления обучения в школах и университетах.

Напомним:

  • За последние сутки во Франции обнаружили более 9000 новых случаев коронавируса и зарегистрировали 592 летальных случаев. Всего же в стране за время пандемии подтвердили 2,1 миллиона случаев инфицирования.

Украинская правда
Темы: карантин
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