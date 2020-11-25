Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Вінниці відмовились від головної ялинки через коронавірус

Середа, 25 листопада 2020, 02:35
У Вінниці відмовились від головної ялинки через коронавірус

Міська влада Вінниці вирішила не встановлювати головну ялинку в місті, а всі святкування перевести в онлайн-формат. 

Джерело: міський голова Вінниці Сергій Моргунов у facebook

Пряма мова: " Я щиро бажаю, щоб новорічні свята вінничани зустріли не в лікарні, а в сімейному колі. І не наражали себе та рідних на небезпеку підхопити вірус.

Тому в цьому році головної вінницької ялинки в Центральному парку ім. Леонтовича не буде, а святкові заходи будуть перенесені в онлайн-формат".

Деталі: Зазначається, що таке рішення прийняли через дискусію, яка розпочалась серед містян щодо доцільності встановлення ялинки. 

"Навіть є декілька петицій з цього приводу. Одні мешканці громади вважають, що цього року головну ялинку Вінниці ставити не потрібно і краще ці ресурси спрямувати на лікарні для боротьби з COVID-19. Інші навпаки за збереження цієї традиції, щоб в цей складний період для всіх міська ялинка додала людям позитивних емоцій", – написав міський голова.

Проте магістральні вулиці Вінниці все ж таки прикрасять ілюманацією, а на Майдані Незалежності міста встановлять вертеп.

Українська правда
Теми: Вінницясвяткуваннякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

Усі новини...
Вінниця
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Вінниця отримала 16 трамваїв Tram 2000 зі Швейцарії
У Вінниці і Запоріжжі лунали вибухи – ЗМІ
Останні новини
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
Усі новини...
Реклама: