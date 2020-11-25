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В Виннице отказались от главной елки из-за коронавируса

Среда, 25 ноября 2020, 03:35

Городская власть Винницы решила не устанавливать главную елку в городе, а все празднования перевести в онлайн-формат.

Источник: мэр Винницы Сергей Моргунов в facebook

Прямая речь: "Я искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус.

Поэтому в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат".

Детали: Отмечается, что такое решение принято из-за дискуссии, которая началась среди горожан о целесообразности установки елки.

"Даже есть несколько петиций по этому поводу. Одни жители громады считают, что в этом году главную елку Виннице ставить не нужно и лучше эти ресурсы направить на больницы для борьбы с COVID-19. Другие наоборот за сохранение этой традиции, чтобы в этот сложный период для всех городская елка добавила людям положительных эмоций ", – написал мэр.

Однако магистральные улицы Винницы все же украсят иллюминацией, а на Майдане Независимости города установят вертеп.

Украинская правда
Темы: Винницапразднованиякоронавирус


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