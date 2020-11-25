Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Криклій може втратити крісло міністра інфраструктури – джерело

Середа, 25 листопада 2020, 06:27

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пропонує замінити міністра інфраструктури Владислава Криклія на голову Укравтодора Олександра Кубракова.

Джерело: Стаття УП "Президент (без) регіонів. Як Зеленський хоче втримати вплив на країну"

Деталі: Відповідну інформацію розповів один із співрозмовників УП із Кабміну. 

Замінити Криклія Тимошенко хоче своїм другом, главою Укравтодору Олександром Кубраковим. 

"Зараз зняти весь уряд не вдасться, але є кілька міністрів, яких будуть міняти окремо. Наприклад, главу Мінінфраструктури Криклія. На його місце Тимошенко пропонує поставити свого друга главу Укравтодору Кубракова", – заявив УП один із поінформованих членів уряду.

Таким чином, Тимошенко намагається брати участь у переформатуванні Кабміну, хоча його напрямком відповідальності в Офісі наразі є регіональна політика.  

Українська правда
Теми: МінінфраструктуриОфіс президентаКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна вже 8-ма у світі та 3-тя в Європі за числом нових хворих на COVID-19

Новини 24 листопада: РФ і план бойовиків, підтримка бізнесу

Поранений ворожим снайпером боєць помер у лікарні

Зеленський анонсував заходи для підтримки бізнесу: 8 тисяч для ФОПів і податкові канікули

На залізниці запустили "пілот" мобільного зв’язку

Ткаченко пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята

Усі новини...
Мінінфраструктури
Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 2,5 мільйона
Голова Мінінфраструктури Криклій отримав нового заступника
"Зберігаймо спокій": Мінінфраструктури запевняє, що роботи з підйому "Делфі" тривають
Останні новини
06:27
Криклій може втратити крісло міністра інфраструктури – джерело
05:37
Одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту – це рекорд
04:39
Україна вже 8-ма у світі та 3-тя в Європі за числом нових хворих на COVID-19
03:35
У Вінниці відмовились від головної ялинки через коронавірус
02:41
У Держдепі почали процес передачі влади Байдену
01:59
Стало відоме ім’я військового, який загинув від кулі снайпера на Донбасі
01:13
Меркель ініціюватиме посилення карантинних обмежень
00:33
Франція починає послаблювати карантин
23:53
Напіврезервний склад "Барселони" розгромив "Динамо" в Лізі Чемпіонів
23:34
Шотландія першою в світі ухвалила закон про безкоштовні прокладки й тампони
Усі новини...