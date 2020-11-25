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Криклий может потерять кресло министра инфраструктуры – источник

Среда, 25 ноября 2020, 05:27
Криклий может потерять кресло министра инфраструктуры – источник

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко предлагает назначать действующего председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, которую сейчас занимает Владислав Криклий.

Источник: Статья УП "Президент (без) регионов. Как Зеленский хочет удержать влияние на страну"

Детали: Соответствующая информацию рассказал один из собеседников УП из Кабмина.

Заменить Криклия Тимошенко хочет своим другом, главой Укравтодора Александром Кубраковым.

"Сейчас снять все правительство не удастся, но есть несколько министров, которых будут менять отдельно. Например, главу Мининфраструктуры Криклия. На его место Тимошенко предлагает поставить своего друга главу Укравтодора Кубракова", – заявил УП один из информированных членов правительства.

Таким образом, Тимошенко пытается участвовать в переформатировании Кабмина, хотя его направлением ответственности в Офисе сейчас является региональная политика.

Читайте также: Министр Владислав Криклий. О коррупции в УЗ, государственную авиакомпанию и видеофиксацию на дорогах

Украинская правда

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Темы: МининфраструктурыОфис президентаКабинет министров
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