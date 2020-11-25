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Справа МН17: суд оголосить рішення щодо вимог адвоката росіянина Пулатова

Середа, 25 листопада 2020, 08:10
Справа МН17: суд оголосить рішення щодо вимог адвоката росіянина Пулатова
Фото з Twitter ЄП

У Нідерландах 25 листопада розпочнеться чергове судове засідання у справі про збитий над окупованим Донбасом у 2014 році літак рейсу МН17 "Малазійських авіаліній".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

На цьому засіданні суд має оголосити рішення щодо запитів захисту одного з чотирьох обвинувачених, співробітника ГРУ РФ Олега Пулатова. Засідання розпочнеться о 14:00 за Києвом.

На початку листопада під час трьох днів слухань виступали адвокати Пулатова. Захист росіянина вимагає заново допитати експертів та свідків у справі MH17, а також заново дослідити усі докази.

Окрім того, суд заслухав відеозапис зустрічі Пулатова з адвокатами в Росії.

Слухання проходять за відсутності всіх чотирьох обвинувачених: трьох росіян - Пулатова, Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського і українця Леоніда Харченка.

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17

Теми: НідерландиMH17суд
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