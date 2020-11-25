Дело МН17: суд огласит решение по требованиям адвоката россиянина Пулатова

В Нидерландах 25 ноября начнется очередное судебное заседание по делу о сбитом над оккупированным Донбассом в 2014 году самолете рейса МН17 "Малазийских авиалиний".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

На этом заседании суд должен объявить решение по запросам защиты одного из четырех обвиняемых, сотрудника ГРУ РФ Олега Пулатова. Заседание начнется в 14:00 по Киеву.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.

Кроме того, суд заслушал видеозапись встречи Пулатова с адвокатами в России.

Слушания проходят при отсутствии всех четырех обвиняемых: трех россиян - Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за ее роль в сбитии самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

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