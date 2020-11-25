Байден першим в історії виборів у США здобув понад 80 млн голосів виборців

Обраний президент Джо Байден першим в історії президентських виборів у США здобув понад 80 млн голосів громадян.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

На вечір вівторка кількість відданих за Байдена голосів перевищила 80 мільйонів - і може зрости ще більше, адже досі не всі штати остаточно завершили підрахунок. Дональд Трамп отримав більше 73,8 млн голосів - що також є рекордом. Із цим показником він опиняється на другому місці після Байдена.

Як вже повідомлялося, цього року рекордна кількість громадян - понад 100 мільйонів - проголосували поштою ще до дня виборів. Загальна кількість поштових голосів також стала рекордно високою у зв’язку з епідемією коронавірусу - що є однією з головних причин затяжного підрахунку результатів голосування.

Нагадаємо, днями результати виборів затвердили штати Пенсильванія - попри численні позови штабу Трампа - та Невада.

Джо Байден отримує 306 із необхідних 270 голосів виборників у Колегії виборників, яка напряму голосує за майбутнього президента, тоді як Дональд Трамп - 232.

Державний департамент США вже розпочав перехідний процес передачі влади обраному президенту Джо Байдену.