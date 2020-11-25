Байден первым в истории выборов в США получил более 80 млн голосов избирателей

Избранный президент Джо Байден первым в истории президентских выборов в США получил более 80 млн голосов граждан.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

На вечер вторника количество отданных за Байдена голосов превысило 80 млн - и может вырасти еще больше, ведь до сих пор не все штаты завершили подсчет. Дональд Трамп получил более 73,8 млн голосов - что также является рекордом. С этим показателем он оказывается на втором месте после Байдена.

Как уже сообщалось, в этом году рекордное количество граждан - более 100 млн - проголосовали по почте еще до дня выборов. Общее количество почтовых голосов также стала рекордно высоким в ​​связи с эпидемией коронавируса - что является одной из главных причин затяжного подсчета результатов голосования.

Напомним, на днях результаты выборов утвердили штаты Пенсильвания - несмотря на многочисленные иски штаба Трампа - и Невада.

Джо Байден получает 306 из необходимых 270 голосов выборщиков в Коллегии выборщиков, которая напрямую голосует за будущего президента, тогда как Дональд Трамп - 232.

Государственный департамент США уже начал переходный процесс передачи власти избранному президенту Джо Байдену.