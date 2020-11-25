Берег Дніпра у Києві забудовують висотками через незаконне рішення міськради
Прибережну смугу на Лівому березі Києва забудовують на підставі незаконного рішення міської ради.
Джерело: "Наші гроші" з посиланням на дані Єдиного держреєстру судових рішень
Дослівно: "Рішення Київради від 08.10.2009 № 365/2434 "Про затвердження проекту прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва" не вступило в силу. Між тим, спираючись на цей документ, були видані вихідні дані на будівництво скандальних житлових комплексів у прибережній захисній смузі Дніпра".
Деталі: Повідомляється, що Київрада у 2009 році затвердила проект прибережних захисних смуг водних об’єктів у Дніпровському районі згідно з додатком, але додаток не було наведено, що є протиправним.
Крім того, саме рішення Київради не було опубліковане у встановлений законом строк – 30 днів.
Його терміново опублікували в газеті "Хрещатик" лише 20 травня 2016 року – після того, як громадські активісти подали позов про скасування цього рішення.
У вересні 2016 року Окружний адмінсуд Києва визнав публікацію цього рішення від 2009 року протиправною.
Крім того, у тому ж 2016 році суд визнав незаконним і нечинним та скасував саме рішення Київради про затвердження прибережних захисних смуг Дніпровського району. Однак, у подальшому Верховний Суд відправив справу на новий розгляд.
У липні цього року ОАСК відмовився задовольнити позов про скасування вказаного рішення, а 3 листопада апеляційний суд залишив рішення ОАСКу без змін.
"Наші гроші" відзначають, що третіми особами до цієї судової справи приєдналися Міністерство енергетики і захисту довкілля, Релігійне Управління Екзархії Української Греко-Католицької Церкви, а також ТОВ "Терра Капітал", ТОВ "Нова Слобідка" і ТОВ "Укрбуд Девелопмент".
Передісторія:
- ТОВ "Терра Капітал" і ТОВ "Укрбуд Девелопмент" будують по вулиці Микільсько-Слобідській, 1 скандальний житловий комплекс багатоповерхівок під назвою "Сонячна Рів’єра".
- У свою чергу ТОВ "Нова Слобідка" володіє ділянкою на вулиці Микільсько-Слобідській, 7, де теж запланований житловий комплекс.
- Також поруч будується житловий комплекс по вулиці Євгена Маланюка (Сагайдака), 101.
- Усі ці житлові комплекси входять в 100-метрову захисну смугу Дніпра.