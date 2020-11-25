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Берег Дніпра у Києві забудовують висотками через незаконне рішення міськради

Середа, 25 листопада 2020, 09:27
Берег Дніпра у Києві забудовують висотками через незаконне рішення міськради
Фото lun.ua

Прибережну смугу на Лівому березі Києва забудовують на підставі незаконного рішення міської ради.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на дані Єдиного держреєстру судових рішень

Дослівно: "Рішення Київради від 08.10.2009 № 365/2434 "Про затвердження проекту прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва" не вступило в силу. Між тим, спираючись на цей документ, були видані вихідні дані на будівництво скандальних житлових комплексів у прибережній захисній смузі Дніпра".

Деталі: Повідомляється, що Київрада у 2009 році затвердила проект прибережних захисних смуг водних об’єктів у Дніпровському районі згідно з додатком, але додаток не було наведено, що є протиправним.

Крім того, саме рішення Київради не було опубліковане у встановлений законом строк – 30 днів.

Його терміново опублікували в газеті "Хрещатик" лише 20 травня 2016 року – після того, як громадські активісти подали позов про скасування цього рішення.

У вересні 2016 року Окружний адмінсуд Києва визнав публікацію цього рішення від 2009 року протиправною.   

Крім того, у тому ж 2016 році суд визнав незаконним і нечинним та скасував саме рішення Київради про затвердження прибережних захисних смуг Дніпровського району. Однак, у подальшому Верховний Суд відправив справу на новий розгляд.

У липні цього року ОАСК відмовився задовольнити позов про скасування вказаного рішення, а 3 листопада апеляційний суд залишив рішення ОАСКу без змін.

"Наші гроші" відзначають, що третіми особами до цієї судової справи приєдналися Міністерство енергетики і захисту довкілля, Релігійне Управління Екзархії Української Греко-Католицької Церкви, а також ТОВ "Терра Капітал", ТОВ "Нова Слобідка" і ТОВ "Укрбуд Девелопмент".

Передісторія:

  • ТОВ "Терра Капітал" і ТОВ "Укрбуд Девелопмент" будують по вулиці Микільсько-Слобідській, 1 скандальний житловий комплекс багатоповерхівок під назвою "Сонячна Рів’єра".
  • У свою чергу ТОВ "Нова Слобідка" володіє ділянкою на вулиці Микільсько-Слобідській, 7, де теж запланований житловий комплекс.
  • Також поруч будується житловий комплекс по вулиці Євгена Маланюка (Сагайдака), 101.
  • Усі ці житлові комплекси входять в 100-метрову захисну смугу Дніпра.  

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