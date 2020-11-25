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Берег Днепра в Киеве застраивают высотками из-за незаконного решения горсовета

Среда, 25 ноября 2020, 09:27
Берег Днепра в Киеве застраивают высотками из-за незаконного решения горсовета
Фото lun.ua

Прибрежную полосу на Левом берегу Киева застраивают на основании незаконного решения городского совета.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на данные Единого госреестра судебных решений

Дословно: "Решение Киевсовета от 08.10.2009 № 365/2434 "Об утверждении проекта прибрежных защитных полос водных объектов г. Киева" не вступило в силу. Между тем, опираясь на этот документ, были выданы исходные данные на строительство скандальных жилых комплексов в прибрежной защитной полосе Днепра".

Детали: Сообщается, что Киевсовет в 2009 году утвердил проект прибрежных защитных полос водных объектов в Днепровском районе согласно приложению, но приложение не было приведено, что является противоправным.

Кроме того, само решение Киевсовета не было опубликовано в установленный законом срок – 30 дней.

Его срочно опубликовали в газете "Хрещатик" только 20 мая 2016 года – после того, как общественные активисты подали иск об отмене этого решения.

В сентябре 2016 года Окружной админсуд Киева признал публикацию этого решения от 2009 года противоправной.

Кроме того, в том же 2016 году суд признал незаконным и недействительным и отменил само решение Киевсовета об утверждении прибрежных защитных полос Днепровского района. Однако, в дальнейшем Верховный Суд отправил дело на новое рассмотрение.

В июле этого года ОАСК отказался удовлетворить иск об отмене указанного решения, а 3 ноября апелляционный суд оставил решение ОАСК без изменений.

"Наші гроші" отмечают, что третьими лицами к этому судебному делу присоединились Министерство энергетики и защиты окружающей страды, Религиозное Управление Экзархии Украинской Греко-Католической Церкви, а также ООО "Терра Капитал", ООО "Новая Слободка" и ООО "Укрбуд Девелопмент".

Предыстория:

  • ООО "Терра Капитал" и ООО "Укрбуд Девелопмент" строят по улице Никольско-Слободской, 1 скандальный жилой комплекс многоэтажек под названием "Солнечная Ривьера".
  • В свою очередь ООО "Новая Слободка" владеет участком на улице Никольско-Слободской, 7, где тоже запланирован жилой комплекс.
  • Также рядом строится жилой комплекс по улице Евгения Маланюка (Сагайдака), 101.
  • Все эти жилые комплексы входят в 100-метровую защитную полосу Днепра.

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