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Українцям робитимуть безкоштовні COVID-тести на кордоні з окупацією

Середа, 25 листопада 2020, 11:02

У медичних пунктах сервісних центрів на КПВВ біля окупованих територій громадянам України планують проводити безкоштовні тести на COVID-19.

Джерело: заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук, інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо говорити про послуги, які надаються та будуть надаватися в медичному пункті сервісного центру, планується там проводити безкоштовне тестування на COVID-19".

Деталі: За її словами, проводити тестування будуть на в'їзді на підконтрольну українському уряду територію, якщо будуть продовжуватися карантинні обмеження.

Голованчук сподівається, що така послуга запрацює до кінця року.

Заступник міністра поки не змогла уточнити, чи будуть проводити тести для всіх чи тільки для тих, хто буде мати відповідні симптоми.

Вона повідомила, що кошти на це шукали з МОЗу і алгоритм розроблений: "Зараз громадяни, які заїжджають з окупованої території, роблять тести за власні кошти і чекають, коли прийдуть результати. Такий підхід не зовсім гуманний до наших же громадян".

Вона нагадала, що один сервісний центр, де планують проводити тести, вже працює в Щасті (Луганської області).

У грудні такий центр відкриють на КПВВ в Новотроїцькому (Волноваського району Донецької області). Також модернізовано сервісний центр на Чонгарі біля адмінкордону з окупованим Кримом.

Голованчук додала, що у наступному році багатофункціональні сервісні центри з'являться на всіх КПВВ.

Теми: КримДонбаскордонокупаціяCovid-2019


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