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Украинцам будут проводить бесплатные COVID-тесты на границе с оккупацией

Среда, 25 ноября 2020, 11:02

В медицинских пунктах сервисных центров на КПВВ возле оккупированных территорий гражданам Украины планируют проводить бесплатные тесты на COVID-19.

Источник: заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук, интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если говорить об услугах, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на COVID-19".

Детали: По ее словам, проводить тестирование будут на въезде на подконтрольную украинскому правительству территорию, если будут продолжаться карантинные ограничения.

Голованчук надеется, что такая услуга заработает до конца года.

Замминистра пока не смогла уточнить, будут ли проводить тесты для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы.

Она сообщила, что средства на это искали и со стороны Минздрава и алгоритм разработан: "Сейчас граждане, которые заезжают с оккупированной территории, делают тесты за собственные средства и ждут, когда придут результаты. Такой подход не совсем гуманный к нашим же гражданам".

Она напомнила, что один сервисный центр, где планируют проводить тесты, уже работает в Счастье (Луганской области).

В декабре такой центр откроют на КПВВ в Новотроицком (Волновахского района Донецкой области). Также модернизирован сервисный центр на Чонгаре возле админграницы с оккупированным Крымом.

Голованчук добавила, что в следующем году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ.

Темы: КрымДонбассграницаоккупацияCovid-2019


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