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Трамп может помиловать Флинна и Манафорта – CNN

Среда, 25 ноября 2020, 11:08
фото George Frey, Getty Images

В Белом доме обсуждают возможность помилования нескольких бывших помощников Дональда Трампа, осужденных по результатам "российского" расследования, в частности Майкла Флинна и Пола Манафорта.

Источник: CNN со ссылкой на три источника

Детали: Источники предостерегли, что Трамп может изменить свое мнение относительно такого шага.

Обсуждали вопрос помилования нескольких человек с орбиты президента-республиканца.

Флинн является одним из самых вероятных кандидатов на помилование, учитывая его историю работы в кампании Трампа и вынесение приговора после расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Также может быть рассмотрено помилование Джорджа Пападопулоса и Пола Манафорта.

Нынешний глава Белого дома неоднократно заявлял, что его помощники, осужденные по материалам "российского" дела, стали жертвами политической "аферы".

Трамп уже отличился тем, что миловал людей через личные связи, в обход официальных властных каналов: через друзей, представителей "Fox News" или голливудских знаменитостей, которые общаются с президентом.

Это сработало для таких людей, как бывший шериф Аризоны Джо Арпайо, правый комментатор Динеш Д'Соуза, финансист Майкл Милкен осужденній за мошенничество с ценными бумагами. По настоянию Ким Кардашьян Трамп помиловал Элис Джонсон, которую пожизненно осудили в 1996 году за хранение наркотиков и организацию сбыта. Также президент изменил приговор Роджеру Стоуну, который был его доверенным лицом.

Предыстория:

  • Майкл Флинн был уволен из разведуправления Пентагона с генеральской должности. Он не скрывал связей с властями России, был внештатным экспертом канала RT. Трамп назначил его своим советником по вопросам нацбезопасности. Через 24 дня Флинна уволили из Белого дома, ФБР возбудило против него дело.
  • В декабре 2017 года Флинн признал себя виновным в том, что лгал агентам ФБР о характере своих разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком перед инаугурацией Трампа. 
  • Бывший руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт в марте 2019 года был осужден на 90 месяцев по двум делам, связанным с налоговыми и банковскими аферами. Нарушения были выявлены во время "российского" расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.
  • Георгий Пападопулос имел контакт с российским профессором, а также женщиной из России, которая представился ему родственницей Владимира Путина. По данным следствия, они предлагали кампании Трампа компромат на Хиллари Клинтон из похищенных хакерами писем.
  • В июле 2020 года Трамп помиловал своего давнего соратника Роджера Стоуна, который также фигурировал в расследовании спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы в США.

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Темы: СШАТрампПол Манафорт


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