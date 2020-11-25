Майже половина зареєстрованих переселенців живе на окупованій території

Заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук заявляє, що близько половини з 1,5 млн офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщеними особами громадян живуть на тимчасово окупованій території.

Джерело: Голованчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо на листопад кількість зареєстрованих переселенців становить близько 1,5 млн, то з них кількість людей, які живуть на тимчасово окупованій території, – близько половини. Тобто це люди, які формально залишаються на окупованих територіях і реєструються як внутрішньо переміщені особи виключно з соціальних міркувань.

Якщо йдеться про реальних переміщених осіб, то ми говоримо про 700-800 тис. Це люди, які виїхали звідти й постійно живуть на підконтрольній уряду України території".

Деталі: За її словами, серед тих, хто лишився на ТОТ, зокрема, українські пенсіонери, які не мають на що жити в окупації і виїхати звідти не мають можливості. Голованчук підкреслила, що "держава має піклуватися про своїх громадян".

Водночас Голованчук додала, що наразі відмовилися від ідеї передачі від Міністерства соціальної політики до Мінреінтеграції Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб разом із відповідними програмами та фінансуванням. Вона зазначила, що раніше така ідея була, але після тривалих переговорів із Мінсоцполітики дійшли одностайного висновку, що Мінреінтеграції наразі не має можливості управляти відповідними процесами.

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