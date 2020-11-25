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Почти половина зарегистрированных переселенцев живет на оккупированной территории

Среда, 25 ноября 2020, 10:15
Почти половина зарегистрированных переселенцев живет на оккупированной территории
Фото radiosvoboda.org

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук заявляет, что около половины из 1,5 млн. официально зарегистрированных внутренне перемещенными лицами граждан живут на временно оккупированной территории.

Источник: Голованчук в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если на ноябрь количество зарегистрированных переселенцев составляет около 1,5 млн., то из них количество людей, которые живут на временно оккупированной территории, – около половины. То есть это люди, которые формально остаются на оккупированных территориях и регистрируются как внутренне перемещенные лица исключительно из социальных соображений.

Если речь идет о реальных перемещенных лицах, то мы говорим о 700-800 тыс. Это люди, которые выехали оттуда и постоянно живут на подконтрольной правительству Украины территории".

Детали: По ее словам, среди тех, кто остался на ВОТ, в частности, украинские пенсионеры, которые не имеют на что жить в оккупации и выехать оттуда не имеют возможности. Голованчук подчеркнула, что "государство должно заботиться о своих гражданах".

В то же время Голованчук добавила, что пока отказались от идеи передачи от Министерства социальной политики в Минреинтеграции Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах вместе с соответствующими программами и финансированием. Она отметила, что раньше такая идея была, но после длительных переговоров с Минсоцполитики пришли к единодушному выводу, что Минреинтеграции пока не имеет возможности управлять соответствующими процессами.

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Предыстория:

  • По состоянию на 24 ноября количество зарегистрированных в Украине внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма составляет 1 млн 458 тыс. 737 человек.

Темы: Донбассвойнапереселенцы
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