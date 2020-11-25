"Як грім серед ясного неба": МЗС Угорщини викликало посла України через інцидент на кордоні

Посла України в Будапешті Любов Непоп викликали в Міністерство закордонних справ Угорщини після того, як політику Іштвану Грежі було відмовлено у в'їзді в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

"Це було як грім серед ясного неба", - сказав Сійярто, додавши, що Грежі, уповноваженому міністерства, що відповідає за співпрацю між округом Саболч-Сатмар-Берег Угорщини та Закарпатською областю України, який також відповідає за координацію схеми розвитку дитячих садів в Карпатському басейні, було відмовлено у в'їзді.

У facebook-зверненні з цього приводу Сійярто повідомив, що поінформував посла про обурення Угорщини, але сподівається на відновлення добрих відносин.

"Ми викликали сьогодні сюди, до Міністерства закордонних справ, посла України, щоб висловити своє обурення таким ставленням, передали свій протест і сподіваємося, що одного дня Україна справді повернеться до пошуку спільних історій успіху та співпраці на основі взаємної поваги. Ми готові до цього".

Сійярто додав, що на переговорах з його українським колегою Дмитром Кулебою два з половиною тижні тому вони домовилися залишити позаду напруженість, яка виникла під час місцевих виборів в Україні, і зосередитися на "позитивних питаннях, які можуть стати основою для спільної історії успіху".

За словами Сійярто, заборона на в'їзд для Грежі суперечить розвиткові дружби і пошуку спільного успіху.

Раніше ЄП стало відомо з кількох джерел, що у вівторок вранці Грежу не пустили в Україну на пункті пропуску "Лужанка" в Закарпатській області.

Міністерство закордонних справ України пояснило відмову тим, що Грежа всупереч закону займався передвиборчою агітацією в Україні.

26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.