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"Как гром среди ясного неба": МИД Венгрии вызвало посла Украины из-за инцидента на границе

Среда, 25 ноября 2020, 10:29
Как гром среди ясного неба: МИД Венгрии вызвало посла Украины из-за инцидента на границе

Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии после того, как политику Иштвану Греже было отказано во въезде в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

"Это было как гром среди ясного неба", - сказал Сийярто, добавив, что Греже, уполномоченному министерства, отвечающему за сотрудничество между округом Сабольч-Сатмар-Берег Венгрии и Закарпатской областью Украины, который также отвечает за координацию схемы развития детских садов в Карпатском бассейне, было отказано во въезде.

В facebook-посте по этому поводу Сийярто сообщил, что проинформировал посла о возмущении Венгрии, но надеется на восстановление добрых отношений.

"Мы вызвали сегодня сюда, в Министерство иностранных дел, посла Украины, чтобы выразить свое возмущение таким отношением, передали свой протест и надеемся, что однажды Украина действительно вернется к поиску совместных историй успеха и сотрудничества на основе взаимного уважения. Мы готовы к этому".

Сийярто добавил, что на переговорах с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой две с половиной недели назад они договорились оставить позади напряженность, которая возникла во время местных выборов в Украине, и сосредоточиться на "позитивных вопросах, которые могут стать основой для совместной истории успеха".

По словам Сийярто, запрет на въезд для Грежи противоречит развитию дружбы и поиску общего успеха.

Ранее ЕП стало известно из нескольких источников, что во вторник утром Грежу не пустили в Украину на пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области.

Министерство иностранных дел Украины объяснило отказ тем, что Грежа вопреки закону занимался предвыборной агитацией в Украине.

26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах вопреки международным нормам, запрещающим вмешательство во внутреннюю политику других государств.

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Темы: ВенгрияУкраинамеждународные отношения
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