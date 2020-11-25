На Донбасі зараз не більше 3 тисяч російських військових – Хомчак

У непідконтрольних Києву окремих районах Донецької та Луганської областей нині присутні не більше ніж 3 тисячі російських військовослужбовців, заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Джерело: Хомчак в інтерв'ю журналістам у Києві, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова "Розвідка повідомляє, що російських військовослужбовців не більше, ніж три тисячі. Це офіцери, інструктори, ті, хто допомагає командирам приймати рішення. В окопах російські солдати не сидять, там вся "географія" Росії, України, інших країн.

Всі постачання техніки, її ремонт – на 100% з Росії.

Водночас є інформація про прибуття 10 і 12 груп снайперів із Росії, ми їх бачили по Широкиному",

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ сказав, що "військового вирішення конфлікту немає", а в багатьох місцях українські бійці "вперлися в міста і населені пункти, де ведення військових дій утруднене".

Хомчак додав, що рішення про відкриття вогню у відповідь приймає командир на місці, для цього не потрібне "добро президентів або Генштабу".