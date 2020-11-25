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На Донбассе сейчас не более 3 тысяч российских военных – Хомчак

Среда, 25 ноября 2020, 11:06
На Донбассе сейчас не более 3 тысяч российских военных – Хомчак
АрміяInform

В неподконтрольных Киеву отдельных районах Донецкой и Луганской областей в настоящее время присутствуют не более 3 тысяч российских военнослужащих, заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Источник: Хомчак в интервью журналистам в Киеве, "Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Разведка сообщает, что российских военнослужащих не более трех тысяч. Это офицеры, инструкторы, те, кто помогает командирам принимать решения. В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины, других стран. 

Все поставки техники, ее ремонт – на 100% из России.

В то же время, есть информация о прибытии 10 и 12 групп снайперов из России, мы их видели по Широкино".

Детали: Главнокомандующий ВСУ сказал, что "военного решения конфликта нет", а во многих местах украинские бойцы "уперлись в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено".

Хомчак добавил, что решение об открытии ответного огня принимает командир на месте, для этого не нужно "добро президентов или Генштаба".

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Темы: ДонбассРосcияВооруженные силы
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