В неподконтрольных Киеву отдельных районах Донецкой и Луганской областей в настоящее время присутствуют не более 3 тысяч российских военнослужащих, заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Источник: Хомчак в интервью журналистам в Киеве, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Разведка сообщает, что российских военнослужащих не более трех тысяч. Это офицеры, инструкторы, те, кто помогает командирам принимать решения. В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины, других стран.

Все поставки техники, ее ремонт – на 100% из России.

В то же время, есть информация о прибытии 10 и 12 групп снайперов из России, мы их видели по Широкино".

Детали: Главнокомандующий ВСУ сказал, что "военного решения конфликта нет", а во многих местах украинские бойцы "уперлись в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено".

Хомчак добавил, что решение об открытии ответного огня принимает командир на месте, для этого не нужно "добро президентов или Генштаба".