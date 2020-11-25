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На коронавірус у Києві за добу захворіли 980 киян

Середа, 25 листопада 2020, 11:11

Коронавірус у Києві за минулу добу діагностували ще у 980 киян, 23 людини померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу

Пряма мова: "За минулу добу в Києві виявили 980 хворих на коронавірус. Померли 23 людини. Одужали в столиці за добу 346 людей".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 509 жінок віком від 18 до 89 років і 80 дівчаток від двох до 17 років. А також 316 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв і 75 хлопчиків від двох місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 53 медики.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 70 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 217, Дніпровському – 189, Солом'янському районі – 145 випадків.

 

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 62 620. Усього коронавірус подолали 21 437 мешканців Києва. Хвороба забрала життя 1 196 киян.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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