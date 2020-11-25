Коронавирусом в Киеве за сутки заболели 980 киевлян

Коронавирус в Киеве за минувшие сутки диагностировали еще у 980 киевлян, 23 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 980 больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Выздоровели в столице за сутки 346 людей".

Детали: Среди заболевших: 509 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 80 девочек от двух до 17 лет. А также 316 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 75 мальчиков от двух месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 53 медики.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 217, Днепровском - 189, Соломенском районе - 145 случаев.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 62 620. Всего коронавирус преодолели 21 437 жителей Киева. Болезнь унесла жизни 1196 киевлян.