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"Батьківщину" позбавили державного фінансування

Середа, 25 листопада 2020, 11:21
Батьківщину позбавили державного фінансування
Фото: Alexander Prokopenko

Нацагентство із запобігання корупції у четвертому кварталі 2020 року зупинило державне фінансування "Батьківщини" через виявленні у фінансовому звіті партії порушення.

Джерело: пресслужба ОАСК, громадський рух "ЧЕСНО"

Деталі: 23 листопада "Батьківщина" оскаржила в суді рішення Нацагентства про зупинку державного фінансування партії.

НАЗК виявило порушення у звіті "Батьківщини" за перший квартал 2020 року. Зокрема, щодо звітності регіональних організацій партії та її центрального офісу, а саме:

  • відсутність звіту міської організації партії міста Українка;
  • відсутність відомостей про наявність фінансових зобов’язань перед ТОВ "Фінейт" на 45 тис. гривень;
  • підписання видаткових накладних про прийом спонсорських внесків у вигляді листівок, брошур та плакатів особами, які на момент підписання цих документів перебували за кордоном і не могли вчиняти юридичні дії з прийому спонсорських внесків (стосується сумської та київської обласних організацій);
  • щодо донорів київської міської організації та кіровоградської обласної організації виявлено невідповідність доходу донорів та розміру їхніх внесків на користь цих осередків у 2017–2020 роках;
  • договори з низкою компаній на загальну суму понад 14 млн гривень були датовані раніше, ніж були відкриті вказані у них банківські рахунки, у чому НАЗК вбачає ознаки порушення статті 203 Цивільного кодексу України (йдеться про витрати коштів, які партія отримала з держбюджету в якості компенсації витрат на парламентську виборчу кампанію).

Відзначається, що НАЗК виявило у звіті ознаки адміністративних та кримінальних правопорушень, тому вирішило зупинити держфінансування партії, починаючи з четвертого кварталу 2020 року.

Виплату держкоштів можуть поновити, якщо партія усуне причин, які зумовили зупинення фінансування.

У своєму позові до ОАСК "Батьківщина" просить "визнати протиправними дії працівників НАЗК" і скасувати наказ про зупинення держфінансування.

Наразі суд вирішує, чи є "правові підстави для вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі".

У громадському русі зазначають, що рішення щодо "Батьківщини" - перше, яке прийняло безпосередньо НАЗК, за підсумками перевірки фінансової звітності: "Це перший випадок застосування такої санкції з моменту запуску НАЗК та запровадження квартального звітування для партій у 2016 році".

Довідка: Згідно із законом "Про політичні партії в Україні" та "Положенням про аналіз Звіту політичної партії...", у випадку оформлення звіту із грубим порушення чи при виявленні недостовірних відомостей (від 20 розмірів мінімальної зарплати) у звітності партій НАЗК може прийняти рішення про зупинення держфінансування.

"Українська правда" в Threads

Теми: БатьківщинаНАЗКгроші
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