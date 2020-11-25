"Батькивщину" лишили государственного финансирования

Нацагентство по предотвращению коррупции в четвертом квартале 2020 года остановило государственное финансирование "Батькивщины" из-за обнаруженных в финансовом отчете партии нарушений.

Источник: пресс-служба ОАСК, общественное движение "ЧЕСНО"

Детали: 23 ноября "Батькивщина" обжаловала в суде решение Нацагентства об остановке государственного финансирования партии.

НАПК выявило нарушения в отчете "Батькивщины" за первый квартал 2020 года. В частности, относительно отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса, а именно:

отсутствие отчета городской организации партии города Украинка;

отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО "Финейт" на 45 тыс. гривен;

подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается сумской и киевской областных организаций);

относительно доноров киевской городской организации и кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах;

договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн гривен были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения ст. 203 гражданского кодекса (речь идет о расходах средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).

Отмечается, что НАПК выявило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений, поэтому решило остановить госфинансирование партии, начиная с четвертого квартала 2020 года.

Выплату госсредств могут восстановить, если партия устранит причины, обусловившие остановку финансирования.

В своем иске к ОАСК "Батькивщина" просит "признать противоправными действия работников НАПК" и отменить приказ о приостановлении госфинансирования.

Сейчас суд решает, есть ли "правовые основания для принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу".

В общественном движении отмечают, что решение относительно "Батькивщины" - первое, которое приняло непосредственно НАПК, по итогам проверки финансовой отчетности: "Это первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрение квартального отчета для партий в 2016 году".

Справка: Согласно закону "О политических партиях в Украине" и "Положением об анализе отчета политической партии...", в случае оформления отчета с грубыми нарушениями или при выявлении недостоверных сведений (от 20 размеров минимальной зарплаты) в отчетности партий, НАПК может принять решение о приостановлении госфинансирования.