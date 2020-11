Вакцинація від коронавірусу в ЄС може початися в кінці грудня – Єврокомісія

У країнах Євросоюзу вакцинація від коронавірусу може початися вже в кінці грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Є світло в кінці тунелю. Єврокомісія уклала контракти з шістьма компаніями з виробництва вакцин. Перші громадяни Європейського Союзу можуть бути вакциновані вже до кінця грудня. Країни-члени повинні зараз підготуватися до вакцинації. Це наш квиток з цієї пандемії", - заявила фон дер Ляєн.

From Brexit to the fight against #COVID19,



From our EU budget to the fight against terrorists,



It is when we manage to join forces, that we, Europeans, can achieve most.



My address at the @Europarl_EN https://t.co/075YLD7OsO pic.twitter.com/zzBGMevT6t