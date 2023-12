Вакцинация от коронавируса в ЕС может начаться в конце декабря – Еврокомиссия

В странах Евросоюза вакцинация от коронавируса может начаться уже в конце декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Есть свет в конце тоннеля. Еврокомиссия заключила контракты с шестью компаниями по производству вакцин. Первые граждане Европейского Союза могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Страны-члены должны сейчас подготовиться к вакцинации. Это наш билет из этой пандемии", - заявила фон дер Ляйен.

