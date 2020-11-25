У Берліні авто врізалося у ворота канцелярії Меркель, водія затримали

У Берліні автомобіль врізався у ворота відомства федерального канцлера Ангели Меркель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Інцидент стався в середу вранці. Універсал Volkswagen темного кольору в'їхав в огорожу перед офісом. На той момент в офісі проходило засідання федерального уряду.

На машині білими буквами з одного боку написано: "Прокляті вбивці дітей і людей похилого віку", а на іншій стороні: "Зупиніть політику глобалізації".

На фотографіях видно, що деформовані кілька стовпів залізної огорожі біля в'їзних воріт до канцелярії.

Незабаром після цього на місці бачили машину "швидкої допомоги", навіщо вона приїжджала - невідомо. Берлінська поліція повідомила у Twitter, що водій був узятий під варту.

Bild відзначає, що, можливо, ця ж машина - також розписана політичними гаслами - в'їхала в ворота канцелярії в лютому 2014 року. Потім 48-річний водій був допитаний поліцією. Тоді ніхто не постраждав.